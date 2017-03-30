麥肯直呼瘋狂胖小子 金正恩威脅全面與美開戰

33歲的北韓最高領導人金正恩雖然重達285-pound（近130）公斤，但美國共和黨參議院軍事委員會主席麥肯（John McCain）上周在接受MSNBC專訪，探討北韓頻頻試射飛彈的狀況時，公然稱他是「瘋狂胖小子」（crazy fat kid），比前蘇聯領導人史達林（Josef Stalin）還不穩定，仍嚴重損及他的尊嚴。

儘管麥肯對強硬對付北韓向來直言不諱，但平壤認為，這次真的是太超過了！

據福斯新聞（Fox News）網等媒體報導，北韓官媒朝中社怒不可遏地發出聲明反擊，說這傷害北韓最高領導人的言辭，表現出對北韓意識形態、社會制度，以及人民最深的敵意，以及最嚴重的挑釁，幾乎接近宣戰。

聲明說，北韓軍民視最高領導人的尊嚴為他們的生命與靈魂，「美國一定很明白，他們會如何因應任何攻擊」。聲明中並強調，麥肯的挑釁等同宣戰，而北還也會採取行動，加以反擊。

(中時電子報)