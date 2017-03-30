補習班狼師多5年13件 立委要求教育部嚴控品質

十二年國教上路，但補習班數量不減反增，目前全國有1萬8千多家補習班，比20年前增加12倍，今立法院教育及文化委員會審查「補習及進修教育法」修正草案，立委柯智恩痛批，不少業者因安親班審查嚴謹，改以開補習班規避責任，還在網站上提供不立案的「教戰手冊」，但教育部卻無視此亂象，更沒有足夠人力稽查。

柯智恩表示，全國補習班最多縣市分別是台中3008家、新北2933家、台北2820家和高雄2032家，其中又以國小以下的補習班比例最高佔45.6%，若單以台北市為例，招收12歲以下的共有800多家，但安全和品質卻有很大的疑慮。

柯智恩指出，由於補習班立案規定寬鬆，網站上還有不少業者直接教授如何「不立案」開補習班，並且規避一切相關規定，還直接寫出「教育單位沒有那麼多人力稽查」。

近五年來，就有13家補習班業者傳出有性侵或猥褻女童的案例，柯智恩痛批，補習班的立案規定寬鬆，只有班主任需要持有良民證即可，其他兼任老師只需要大學畢業，警察刑事記錄證明、其他前科記錄都流於形式。

柯智恩要求，教育部兩周內設立通報平台，與各縣市教育局連線，管理掌握狼師、虐師行蹤，杜絕補習班內層出不窮的性侵虐待案件。

立委吳思瑤指出，教育部開罰補習班只罰「枝微末節」，「罰不到重點、罰不到痛處」，多半是罰硬體設備，且無論情節大小都是要求限期改善，無助於改善補習班的教育品質。

吳思瑤表示，由於補習班老師沒有證照制度，如果老師有違反專業的重大疏失，只能開罰業者，除非經由司法判決，才可以解聘不適任教師，欠缺了行政作為的退場機制，嚴重侵害到學生的受教權，應該要改正。

教育部政務次長蔡清華回應說，的確對於不肖補教業者應該要「罰到位」，未來會繼續要求縣市整府教育局社教科橫向聯繫，也將把補習班教師納入正規教師的校安通報網內，以便掌握補習班老師狀況。

(中時)