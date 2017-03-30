身揹4條通緝 男爬窗躲警不慎墜樓亡

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警方上門時，李男正好要出門，樓梯監視器拍下他的腳，隨即縮回往上逃。(蔡依珍翻攝)

李男墜樓倒臥血泊之中，員警發現立即將他送醫，但仍因顱內出血傷重不治。(蔡依珍翻攝)

39歲、身揹4條通緝的李姓男子，昨晚間11點多在母親位於桃園區正康二街的租屋處時，正好碰到桃園警分局同安所員警上門訪查，李男試圖從窗戶逃脫，卻不慎從3樓墜落。

還在門外與李母周旋的員警聽聞強大撞擊聲，連忙下樓查看，驚見李男倒臥血泊之中，立即將他送醫，但仍因顱內出血傷重不治，李母坦言兒子為了躲警察才會送命，難過不已。

(中時)