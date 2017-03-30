美媒：習近平先訪芬蘭 再會川普

大陸國家主席習近平與美國總統川普預計於4月6、7日二日在美國佛羅里達州舉行「習川會」，在雙方至今尚未證實相關消息的同時，有美媒報導，芬蘭已宣布習近平將於4月5日赴芬蘭進行國事訪問，這意味著習近平將在訪問芬蘭後再到佛羅里達的棕櫚灘與川普會晤。

美國之音30日報導，現在離美中兩國元首4月6日在川普總統位於佛羅里達的馬阿拉歌莊園舉行會晤只剩距離7天的時間，但是白宮仍然沒有正式宣布有關這次會晤的消息；報導引述瞭解這次會晤安排的消息人士說，美中雙方應該在30日，同時正式宣布這一消息。

報導稱，就在美中兩國對川習會的有關安排秘而不宣的同時，芬蘭總統府表示，習近平4月5日將對芬蘭進行國事訪問，與芬蘭總統和總理會談，討論兩國的經貿關係以及當前的國際事務。這個消息證實此前芬蘭媒體的有關報導，大陸《環球時報》英文版3月23日曾報導芬蘭媒體的有關說法。

報導說，美國特勤局的一位發言人證實，習近平與他的代表團4月6日至7日在棕櫚灘與川普會晤，而且他這次來美國只有這一個行程，而沒有到其他地方訪問的安排。

卡內基國際和平基金會副總裁、曾經在老布希總統任內擔任總統特別助理兼國安會亞洲事務資深主任的中國問題專家包道格（Douglas Paal）說，雙方遲遲不公布有關會晤的消息，意味著北京與華盛頓在峰會舉行前還在就最後的細節進行談判。

《南華早報》援引中國學者稱，習近平這次在川普的私人俱樂部馬阿拉歌舉行會晤而不下榻的主要原因不見得是安全方面的考慮，而可能是因為中方希望避免讓他的最高領導人在一個帶有川普強烈個人風格的地方過夜。另外，由於馬阿拉歌是川普私人財產，在那裡過夜也涉及費用的問題，因此中方也可能不想捲入與這可能在美國國內引發的爭議。

(旺報)