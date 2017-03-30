綜藝大哥大張菲神隱多年 如今竟在公園當…

張菲神隱這幾年，都在新莊的河濱公園溜搭，大玩遙控飛機，還跟小販、玩家結為好友。(中時資料照片)

已許多年沒出現在螢光幕前的「綜藝大哥大」張菲，外界也鮮少得知他的生活行蹤，過去曾一度傳出菲哥將再執主持棒，但最終因案子不合適而暫緩，不過其實休養生息的他，日子過得相當精彩，而且還很刺激？！

據《聯合報》報導，休息多年的張菲，最近竟然在玩遙控飛機！其實菲哥過去就很喜歡飛行，擁有飛行執照，會去花蓮開輕航機，享受翱翔的快感，如今改玩遙控飛機，目前家裡有各式飛機40架左右，大半是他自己做的，他笑稱：「人可以沒有工作，卻不能沒有事做，無論如何都要找到生命中的滿足點！」，還說童心未泯的程度，跟當年做筷子橡皮槍差不多，所以玩得不亦樂乎。

有趣的是，菲哥這幾年都在新莊西盛河濱公園play，他態度親和，跟路邊香腸小販、停車管理員甚至玩家們都結成好友，大家都叫他「土地公」或「指揮官」，玩得相當開心，張菲表示，開飛機跟玩遙控飛機樂趣不同，前者有種置身制高點的清靜，後者玩特技動腦、動眼、動手，能投射心中幻想，從高達10幾萬的名貴戰機，到用便宜珍珠板做的巫婆機，他都自己製作跟維修，還從修復中悟到人生哲理，對他來說相當有趣。

(中時電子報)