恐影響募兵 國防部盼本會期不處理軍人年改

年金改革辦公室日前向總統報告年金改革方案，蔡英文總統拍板公教年金樓地板將是32160元。國民黨立委江啟臣今天在立法院國防外交委員會質詢國防部次長柏鴻輝，對於軍人年金改革未明可能影響募兵，柏鴻輝答詢時卻透露，他建議軍人的年金在本會期不處理。

柏鴻輝表示，建議這個會期先不要處理軍人年金，國防部是希望公教人員檢討完了之後跟軍人年金分開來處理，年金還要符合目前正在推動的募兵制，柏鴻輝也表示，他建議這會期不處理軍人年金，但希望在條件許可下今年底前能排進議程是最好的。

國民黨立委呂玉玲也追問柏鴻輝對於月退俸「樓地板」的意見，柏鴻輝表示，目前退輔會的標準是4萬塊，國防部非常非常尊重，柏表示，他們內部已經進行試算過，但還不能公開內容，就他目前立場來說是支持4萬的樓地板。

(中時)