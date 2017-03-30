國際自由車環台公路賽 終站屏東市出發

「2017國際自由車環台賽」最終站賽事今天上午9時30分，從屏東市慈鳳宮出發，21支隊伍、100多位選手將完成198.8公里的賽程，黃衫寶座將在屏東決戰產生。

最終站比賽，有來自全球7大洋5大洲、21支勁旅，自屏東市慈鳳宮出發，沿途經單車國道、沿山公路、楓港、車城，預計下午2時抵達終點大鵬灣環灣大道，全程198.8公里，為今年環台賽最長一役。

屏東縣長潘孟安感謝中華民國自由車協會能夠給屏東縣這個舉辦國際大型賽事的機會，讓國際能看到台灣，他也歡迎參賽的國內外選手，能享受沿途屏東的湖光山色。

屏東縣政府特別準備了排灣族「勇士之珠」送給前4站優勝選手，象徵「守護保衛、勇往直前與成就非凡」。

中華民國自由車協會秘書長李開志表示，今年環台賽最大的突破和創舉，是首度挑戰以網路全程直播賽事，每站比賽出發後，透過筆電、平板或智慧型手機，都可於TVBS網站掌握即時賽況(網址：http://news.tvbs.com.tw/live/news4live/)，目前已有30萬人收看，頻道收視涵蓋50幾個國家的歐洲體育台，以20種語言播出，讓全世界看見屏東之美。1060330

(中央社)