朴槿惠到法院接受逮捕必要性審查
南韓前總統朴槿惠以犯罪嫌疑人身分於今天上午10時20分抵達首爾中央法院接受逮捕必要性審查，預計法院將於今天深夜或明天上午決定是否批准逮捕朴槿惠。
南韓聯合新聞通訊社報導，法院針對朴槿惠的逮捕必要性庭審已開始。因此，朴槿惠成為南韓1997年建立逮捕必要性審查制度以來，首位受審的前國家元首。
據報導，朴槿惠律師團和檢方將辯論先前檢方蒐集的證據是否足夠支持13項指控，而最大爭論點是朴槿惠有沒有與親信崔順實共同犯罪，如共謀收受三星提供的賄賂。
報導指出，檢方在向法院申請逮捕令狀的文件中指出，嫌疑人朴槿惠辱沒國格，辜負民望，仍毫無悔意，涉罪情節重大，有湮滅證據之虞，在共犯被逮捕的情況下，不逮捕朴槿惠有失公平。
但朴槿惠方面反駁，她沒有潛逃之虞，而檢方仍向法院申請逮捕令狀是不當之舉。朴槿惠將親自回答法官提問，積極為其無罪主張作辯論。
鑒於朴槿惠涉罪情節龐雜，且堅決不認罪，預計受審時間有可能刷新一同涉案的三星少主李在鎔先前創下的最長紀錄。
法院將在審查結束後，根據控、辯雙方立場和案卷等資料決定是否簽發朴槿惠逮捕令狀。預計朴槿惠將在檢方簡易看守房或首爾看守所等待審查結果。1060330
(中央社)
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