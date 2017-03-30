學生衝入立院教委會抗議 遭警方拉走

10多名輔大學生今天衝入立法院教育及文化委員會，要找民進黨立委吳思瑤，希望她查清輔大停聘社科院長夏林清案。

立法院教育及文化委員會上午開會審查法案，10多名學生約在9時30分衝進會議現場高喊要找吳思瑤，不過吳思瑤當時不在會議室內，學生遭警方拉出會議室後再拉出立法院院區範圍。

這些學生認為，吳思瑤應該揪出蓄意吃案、再以假報告欺騙教育部的輔大校長江漢聲，而夏林清是因為非民進黨員，且會批評民進黨的教授，所以吳思瑤就藉機打壓，不讓人申冤。

吳思瑤稍後上台質詢時，先發表回應指出，她多次在立法院行使監督教育部與大學辦學的職權，捍衛學生受教權。

她說，民主社會的價值是，「你可以不同意我的意見，但請尊重我發言的權利」。她說，不認同這些學生的意見，但也尊重他們的意見表達。

吳思瑤說，這些學生第一次來時，她也已經依照承諾，把學生的陳情文書送到教育部長潘文忠手上，自己的質詢、對輔大性侵案的立場，多次在質詢台上清楚表達，質詢合理、正當、可受社會公評。

她表示，輔大性侵事件給台灣重要的意義是，「我們要正視校園性評會的運作出了問題，要正視整個教育體系對霸凌防制跟不上時代需求」，這是她目前正在努力替台灣教育，校園性平、性侵、霸凌建立更安全的防護網。1060330

(中央社)