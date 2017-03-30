穿洞洞鞋不穿襪 灰指甲可能上身

35歲張先生喜歡穿「洞洞鞋」，但不穿襪，結果灰指甲上身。醫師表示，洞洞鞋的塑膠材質形同讓腳泡在腳汗中，最好是穿襪、避免老是穿同一雙鞋。中央社記者陳偉婷攝 106年3月30日

35歲張先生喜歡穿「洞洞鞋」，但不穿襪，結果灰指甲上身。醫師表示，洞洞鞋的塑膠材質形同讓腳泡在腳汗中，最好是穿襪、避免老是穿同一雙鞋。

台灣皮膚科醫學會2017年針對全台1020名上班族進行「穿鞋習慣網路調查」，結果發現高達6成上班族平均穿鞋時間長達8小時以上，且其中近2成有灰指甲，近3成是高潛在灰指甲族群。

灰指甲的學名是「甲癬」，俗稱「臭甲」，是由皮癬菌、酵母菌及黴菌感染所引起，造成指甲末端開始變混濁、變灰、變黃且失去光澤，指甲下變厚，慢慢向後廓方蔓延，導致整片指甲變形及脆弱。

皮膚科醫師、台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠今天表示，調查也發現近6成上班族鞋子因腳汗潮濕，或淋雨、受潮，沒有全乾就繼續穿著，無疑是暴露在容易誘發黴菌滋生的環境。

臺安醫院皮膚科主任曾德朋受訪時表示，由於灰指甲的初期既不痛也不癢，許多人認為僅有外觀難看而不予理會或疏忽，沒有積極治療。但增厚變形的指甲不只會壓迫甲床，造成疼痛，也會誘發指甲周圍肉芽的增生，影響穿鞋、走路。

曾德朋說，灰指甲常好發於腳部的大拇趾，然而其他的腳趾及手指也有可能發生，近年來觀察到很多科技新貴假日喜歡當「一日農夫」，常接觸泥土、潮濕環境，手指甲也遭殃，每當要跟人握手就滿臉尷尬。

灰指甲黴菌易擴散併發其他部位黴菌感染，曾德朋表示，如果患有灰指甲不及時治療，很容易傳染到其他健康的指甲，甚至是身體的其他部位；建議一旦感染就要趕緊接受治療。

曾德朋說，人體上其實都帶有會致病的細菌，但灰指甲是長時間處在潮濕環境中風險會增加。如每天都穿同一雙鞋、鞋子潮濕沒有乾就繼續穿、洗澡、游泳沒把腳擦乾等。

不少人喜歡穿「洞洞鞋」，以為這樣透氣通風，不過，曾德朋說，洞洞鞋的塑膠材質，一流汗整雙腳形同泡在汗水裡，助長細菌滋生，穿洞洞鞋最好還是穿襪子。1060330

(中央社)