考院年改方案放水 綠挺年改會版本
考試院及行政院院會今將分別通過公教勞之年改方案，但考試院所提之公務員退休所得替代率、退休金計算基準與年改會差距大，引發放水質疑。民進黨團今表態力挺年改會版本，明天將由黨團會議確認。
民進黨團上午舉行幹部會議，確認兩點共識：第一，黨團支持未來年金所得替代率（如以35年年資為例），由75％逐年調降至60％，而非考試院版的80％調降至70％；其次，黨團支持退休計算基準為「最後在職前15年」，而非試院版本的「最後在職前10年」計算。
民進黨團書記長李俊俋表示，考試院所提之版本與行政院本有衝突之處，黨團將支持年改會共識版本；考試院版本的主張只是讓公務員繼續多領一些，無法兼顧世代、職業別之間的平衡，改年目的是讓年金可永續經營，讓年輕公務員也領得到。
至於是否提出民進黨團版，李俊俋也透露，黨團版不會跟年改會、考試院版本一模一樣，將有自身主張，相關內容待明天黨團會議確認後再公布。
(中時)
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