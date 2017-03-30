MLB》要鈴木一朗退休 「等我死了吧」
(12:21更新 近50歲還在大聯盟奮戰的投打)馬林魚43歲日本球星鈴木一朗，已邁入大聯盟第17季，他今接受《邁阿密前鋒報》訪問表示，想繼續奮戰，無法想像生涯最終戰那一天，直言「我可能會想死吧」。現役大聯盟最老球員是勇士隊「老妖怪」柯隆(Bartolo Colon)，只比鈴木一朗年長51天。
鈴木一朗當然不可能一直打下去，他說：「我想繼續打球，直到50歲。」還特別強調：「我絕不是開玩笑的。」近50歲仍闖盪大聯盟有前例可循，莫耶(Jamie Moyer)和法蘭柯(Julio Franco)，1投1打都是49歲還在奮鬥。老投手莫耶最為人熟知，大聯盟25年摘269勝，生涯後期連5季超過11勝；法蘭柯23年敲逾2500安，生涯打擊率接近3成，曾在日韓職打過球。
鈴木一朗去年寫下大聯盟生涯3000安，上季繳出95支安打，打擊率是2成91。一朗今年春訓守備練習與隊友衝撞，生涯首度進復健室治療，復出後打擊一度低迷，不過近日熱身賽手感火熱，多場都敲2支安打，今面對太空人打第一棒、守右外野，全場2打數1安打，打擊率升到3成02。
(中時電子報)
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