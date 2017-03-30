山羌怎麼了 落海又落漁網
山羌怎麼了？台東縣長濱鄉1隻山羌在海邊誤落漁網受困，海巡弟兄協助脫困。日前，也有山羌無故在海面上漂流，民眾很納悶，山羌最近都出現海邊。
昨天下午海巡署東巡局82大隊接獲民眾報案，於烏石鼻台11道路旁發現有受困保育類山羌，海巡人員立即協助救援。
82大隊表示，山羌受困在月牙灣岸際路段，被網子困住看起來十分痛苦，海巡人員立即將山羌救出並聯繫台東縣政府農業處畜產保育科，經初步檢視該山羌皮膚表皮擦傷、部分鬃毛脫落，活動力虛弱，先將其安置於箱子內，後續由長濱鄉公所人員載回後續醫療救治。
去年11月間，陸姓釣友，同樣在長濱海邊釣魚，發現1隻山羌從海面上虛弱地游上岸，不久，又有民眾在海邊發現迷失山羌，從去年至今已有3隻山羌往海邊、海上跑，海巡弟兄很納悶，「山羌怎麼了」。
82大隊呼籲，民眾不堪使用的漁網請勿丟棄海邊，除了山羌會到海邊外，也有綠蠵龜會上岸。1060330
(中央社)
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