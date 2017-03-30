港占中三子等9人被警起訴 5月審訊

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香港「占中三子」等9人被警方起訴串謀公眾妨擾等罪名，今早在東區法院首次出庭，法官宣布延後至5月25日審訊。

「占中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明於2014年9月28日宣布啟動「占中」運動，以爭取行政長官和立法會議員由普選產生。

在其後的79天裡，大批泛民主派支持者占據金鐘、銅鑼灣和旺角的交通要道，使交通癱瘓。

香港警方經全面調查並徵詢法律意見後，日前拘捕9人並予以起訴，罪名有串謀公眾妨擾、煽惑他人公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾。

除3名發起人外，其餘6名被告包括立法會議員陳淑莊、邵家臻，社會民主連線的黃浩銘，專上學生聯會前常委張秀賢和鍾耀華，以及民主黨前立法會議員李永達。1060330

(中央社)