苗栗赤腳大盜避鞋印 難逃鷹眼查緝

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苗栗警分局30日指出，查獲轄內一名陳姓「赤腳大盜」，橫行苗栗、公館地區，竊嫌為避免警方比對鞋印，每次行竊會先把鞋子脫掉，過程卻被鷹眼監視器拍個正著，想賴都賴不掉。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 106年3月30日

苗栗警分局今天指出，查獲轄內一名陳姓「赤腳大盜」，橫行苗栗、公館地區，竊嫌為避免警方比對鞋印，每次行竊會先把鞋子脫掉，過程卻被鷹眼監視器拍個正著，想賴都賴不掉。

受害住家的監視器拍下，頭戴鴨舌帽的男子，趁著夜深人靜，在透天厝周邊觀察環境，確定屋主都已經熟睡，便開始脫掉外套、捲起褲管、脫掉鞋子，從窗戶攀爬進入屋內行竊。

警方近來在苗栗、鶴岡和公館地區，陸續接到多起赤腳行竊案件，懷疑是同一人所為，並把竊嫌稱為「赤腳大盜」展開查緝；日前南苗派出所員警，於中正路執行巡邏勤務時，發現騎乘機車的陳姓中年男子，和竊嫌的身影極為相似。

巡邏員警主動上前盤查，在陳男外套口袋內，查獲二級毒品安非他命1.33公克，和吸食器一組，再把人帶回派出所進一步比對偵訊，陳嫌才坦承，因缺錢買毒品，只好四處行竊。

陳嫌向警方供稱，為避免警方採集鞋印，才會刻意在作案前脫掉鞋子，赤腳進入住宅行竊，沒想到只注意腳底，卻忘了頭頂上還有監視器，訊後被依毒品危害防制條例與竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060330

(中央社)