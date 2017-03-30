三星Galaxy2款旗艦新機 S8與S8+問世

南韓三星電子（Samsung）今天在紐約與倫敦盛大同步推出最新旗艦機Galaxy S8及S8+，打造身歷其境視覺新體驗，而虛擬助理Bixby將是三星未來軟體和服務進化的企業核心。

在各界期待下，三星今天在林肯中心舉行新機全球發表會，由三星總部流動通訊業務總裁高東真（DJ Koh）正式向全球宣布Galaxy S8及Galaxy S8+兩款旗艦新機，以擺脫Galaxy Note 7手機爆炸引發的企業危機。

Galaxy S8及S8+是全球最先榮獲UHD聯盟認證MOBILE HDR PREMIUM的智慧型手機，目前市場上首款支援虹膜辨識行動支付的手機，也是業界第一支搭載10奈米處理器的手機；更是三星歷來屏占比最大的手機 （屏占比83.3/83.9%），以及三星首款搭載人機互動智慧介面的手機。

三星這次一口氣推出5.8吋的Galaxy S8及6.2吋的Galaxy S8+兩種選擇，期待將手機的功能與便利性推升至全新境界，為Galaxy開啟無限可能。

新款手機搭載無邊際螢幕與極細邊框設計，打造流暢、無限延伸的機身表面，不帶有任何按鈕或邊角，Samsung將這種雙曲面超大技術稱為「無盡屏幕」（Infinity Display），以帶給消費者更生動的視覺與感官體驗。

產品功能方面，Galaxy S8與S8+搭載800萬畫素前鏡頭，以及先進的智慧自動對焦與F1.7大光圈的高階相機效能；同時還有領先界業的10奈米處理器，提升速度和效率；另可真實呈現製片者理想中的鮮豔色彩及對比，讓觀賞者盡情享受最喜愛的節目。

Galaxy S8與S8+也搭載最受消費者青睞的IP68 防水防塵，MicroSD記憶卡擴充，最高可擴充至256GB，還有Always-On顯示。

另一方面，Galaxy S8與S8+最新納入部署於雲端的虛擬助理Bixby，未來也將是三星裝置上全新智慧介面。而有別於市場其他語音助理，Bixby具備完整性、情境脈絡感知、彈性認知的3大特性，提供消費者更深刻體驗。

三星計畫帶給消費者電話互動的全新方式，而Bixby便是第一步，未來將逐步將虛擬助理功能應用於三星所有裝置。消費者可透過Bixby控制空調或電視，進化為人類生活的介面。1060330

(中央社)