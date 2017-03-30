鍋貼役軍歌出爐！李家同：任務不怕油煙

另類當兵 106年度產業訓儲替代役用人單位核配員額，被歸類在服務業項目的包括，統一超商、瓦城泰統、統一速達、四海遊龍等。照片為示意，圖中人物與新聞無關。（鄧博仁攝）

役政署近日公布產業訓儲替代役員額，因不少餐飲、服務、鍋貼店業者入列，引起爭議，遭外界譏為「小7役」、「鍋貼役」。學者李家同今（30）日在臉書創作〈替代役軍歌〉，大酸鍋貼役怪象。

李家同在臉書創作替代役軍歌，嘲諷近日的「鍋貼役」風波，歌詞內容為：「八方雲集在一班，四海遊龍在一班，說煎就煎說下就下，管他油煎水煮，管他油煎水煮。命令絕對服從，任務不怕油煙，鍋貼是我們的招牌，水餃是家常便飯，八方雲集在一班，四海遊龍在一班」。

李家同的改詞創作，網友大讚「有趣」、「幽默」，有網友則回「役男何辜？看到這個內容會很難過的。役政可以檢討改進，不過請大家一起肯定役男從軍的情操」。

(中時電子報)