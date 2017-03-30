警問「書裡說什麼 」 嫌書中藏作案手機遭識破
新北市土城分局28日破獲以陳姓主嫌為首詐騙集團，查獲7名犯嫌及新台幣170萬元、武士刀、安非他命等物。其中陳嫌手上拿著《孫子兵法》，警方當場詢問內容，陳嫌支吾其詞被考倒，原來書裡面藏著作案手機。全案依詐欺、毒品及槍砲彈藥刀械管制條例，移送新北地檢偵辦。
警方表示，24日15時許，鄧姓被害人接獲犯嫌電話，稱兒子涉嫌毒品黑吃黑，要求匯款贖人，鄧姓被害人至新北高工旁交付50萬現金，仍無接到兒子的訊息，經報警之後才知道被詐騙。
土城警方即刻成立專案小組調閱上百支監視器，追查犯嫌活動於桃園地區，掌握相關線索後，副所長謝英山昨(28)日率隊，在桃園某麥當勞前發現男子特徵與案件相當相似，當場查扣身上約新台幣115萬，隨後又循線至桃園海邊某透天厝查獲6名同夥，查扣現金55萬，起出毒品、武士刀、和詐騙作案用手機等物。
警方調查發現，詐騙集團當日又故技重施，在台北地區行騙得手170萬，正要回去準備開毒趴慶功。警方進入煙霧瀰漫整屋的民宅時，赫然發現有6支武士刀放置客廳各處，其中集團首領陳嫌手上拿著一本孫子兵法，警方相當疑惑，當場詢問陳嫌《孫子兵法》的內容，陳嫌支支吾吾，說不出來。
警方打開該書本，赫然發現是一個仿書型保險箱，內還藏放手機，原來是用以和上游聯絡的工具，由於怕被其他成員知道，特地以書籍外型掩人耳目，沒想到終究被警方識破。
(中時)
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