一個人的眷村菜　四四南村好丘開賣

在四四南村好丘吃眷村菜，特別有眷村老味道。（鄧博仁攝）

眷村菜上桌，琳琅滿目。（鄧博仁攝）

一個人的眷村菜一客約320到360元不等。圖為白菜獅子頭套餐。獅子頭因為肉丸形似獅子的頭而得名。用小鍋細火慢燉，食材吸飽了醬汁的精華，可以吃到豬肉及大白菜的鮮甜，經過燉煮蒸滷至入味又上色的大白菜，口感軟嫩帶著蔬菜原味的香甜。（鄧博仁攝）

那一小甕「黃豆紅燒肉」一入口，圍著餐桌的大家都眼睛一亮，看著對面的人輕輕點頭微笑，「對了！就是這個，60年代的熟悉老滋味。」

位於台北四四南村裡的好丘信義店，從今年2月開始復刻早年眷村滋味，一舉推出白菜獅子頭、黃豆紅燒肉、椒麻口水雞與麻婆豆腐，加上原有的水餃、滷味，採個人套餐方式供應「一個人的眷村菜」，一客約320到360元不等。

其實很難為眷村菜下出精準定義，它是早年大陸各省移民媽媽彼此交流出的滋味，也是運用家中既有食材，加上節儉與創意變化出的菜，例如「黃豆紅燒肉」就是那個年代美援物資黃豆多，加上紅燒肉口味重好下飯又易保存，一點滷肉湯汁就配一大碗飯，吃不完能不停重覆覆熱，愈滷愈好吃，因此成為眷村媽媽最愛的流行菜。

選擇在此時推出眷村菜，是因為再不做就太慢了！這些年台灣餐飲文化幾乎淹沒在大批品牌經營下的日本拉麵、韓式烤肉與美國漢堡牛排中，屬於台灣的滋味愈來愈淡。

「而且，我們成熟了！」被喚作「老吳」的好丘女主廚吳淑齡說，這次推出的四道眷村菜看似簡單，實際上是從去年5月就開始請巷子口眷村菜周師傅指導，不停調整與反覆練習才定調，菜色所用的調味跟香料都很簡單，一點八角、一些鹽、一些醋，但靠的就是燉煮火候功夫，讓每一道菜帶來老滋味與深長回韻。

好丘是源起於2006年由音樂人李宗盛與中子創新執行長張培仁先生發起的「Simple Life 簡單生活節」，並逐漸轉型為保留美好人、事、物的複合式餐飲與商品空間，店內招牌是貝果，每年都可賣到6、70萬顆，以一顆厚度4公分計算，相當於4棟台北101。

「四四南村」則是台北市第一個眷村，位於信義區的現代高樓之間，成為一個傳承新舊人文歷史的緩衝區，走在裡頭，木窗、水泥牆、竹籬笆、加上歷史歲月留下的故事與痕跡，讓這裡成為文青聖地。也是將人瞬間帶回往日眷村時光的魔法空間。來這裡吃眷村菜，特別有味道。

(中時)