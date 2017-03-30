三星能否翻身 就靠Galaxy S8及S8+

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全球最大智慧型手機製造商三星電子（Samsung）今天在紐約與倫敦同步推出最新旗艦機Galaxy S8及S8+，試圖殺出一條活路。

三星今天選在林肯中心舉行新機發表會，吸引全球數千名媒體出席，盛況空前。在湛藍燈光、大型影像、強力音效放送下，由三星流動通訊業務總裁高東真（DJKoh）正式向全球宣布Galaxy S8及Galaxy S8+兩款旗艦新機，企圖擺脫Galaxy Note 7手機爆炸召修窘境。

高東真強調，三星新機不僅是智慧型手機，更象徵「智慧手機設計新時代」，整合行動資訊與家庭、工作、生活介面世界，並真正進入無邊框年代。他更意有所指地說，三星不斷追求「品質、安全、工藝之美」，企圖挽救遭重創的三星聲譽。

Galaxy S8及S8+計畫4月21日起在全球指定市場開賣，計有星夜黑、幻紫灰、極地銀、珊瑚藍和楓木金的5種配色，外型極為簡約亮麗，價格約在700到850美元之間。台灣上市時間還未確定。

這次S8系列納入虛擬數位助理Bixby，類似於蘋果iOS 的Siri，以人工智慧（AI）為基礎，蒐集消費者日常習慣，包括健康、飲食、購物等，適時提供資訊，讓用戶生活變得更輕鬆便利。

新機並支援指紋、虹膜及面容辨識解鎖，兩款手機搭配5.8吋和6.2吋螢幕，雙曲面超巨屏幾乎占據手機整個面積，讓影像觀看視覺更加舒適，但仍維持差不多機身大小。Samsung將雙曲面超巨技術稱為「無盡屏幕」（Infinity Display）。

面對蘋果（Apple）iPhone高市占率，三星苦苦追趕，不僅拼外型，還拼效能、影像，除強調走入無框世代，更講究高效能，使用業界首個10nm處理器，能在更細空間放下更多處理效能。

另外，除了指紋感應，S8系列還繼承了Note 7的虹膜掃瞄解鎖功能，而且加入更方便快捷的面容辨識解鎖，期盼改變用戶指紋解鎖習慣，轉為使用其他生物辨識解鎖。

Galaxy S8系列的指紋感應裝置由以往的機面改在機背鏡頭旁邊，主鏡頭維持1200萬雙像素規格，配備OIS光學防震及f/1.7 超大光圈。而800萬像素的f/1.7前鏡更支援自動對焦，能夠作出人面追蹤，方便大合照。

因手機爆炸起火，造成企業獲利失血，三星少主李在鎔又捲入南韓前總統朴槿惠貪汙醜聞案，GalaxyS8和S8+手機選擇此刻問世，能否重拾消費者信心、重建企業形象，市場將見證一切。1060330

(中央社)