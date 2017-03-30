阿湯哥哄騙神鬼傳奇演員 博命演出特技
湯姆克魯斯以在動作片中親自博命演出驚險特技動作聞名，「神鬼傳奇」（The Mummy）同戲演員今天爆料他會哄騙其他人也親自下海，演出高難度動作。
法新社和美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）在CinemaCon電影大會上爆料，有場墜機戲明明可以在綠幕前拍攝，阿湯哥卻說服她跟他一起挑戰驚險的零重力特技動作。
32歲的安娜貝爾瓦莉絲在拉斯維加斯電影年度大會上說：「大家都知道，湯姆希望帶給觀眾最豐富的電影體驗。」
「所以當演出這場戲時，我們可以選擇在台上演戲。但湯姆有點瘋狂，他堅持要在1架零重力的飛機上演出。」
根據編劇兼導演艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman），這場鏡頭耗時2天拍了64次，造成「不少人嘔吐」。
安娜貝爾瓦莉絲還爆料，阿湯哥就像真正的動作片英雄一樣，沒有把午餐吐出來。
同片演出的傑克強森（Jake Johnson）表示，跟阿湯哥合作很有趣，但是個「嚇人」的經驗。
38歲的傑克強森說：「我們跳下大樓，城鎮爆炸，湯姆真的全都自己來，他也堅持要同戲演員不假他手，我要強調他是用『強迫』的。」
「沒錯，我有受傷。我戲中的角色死了，我幾乎快死了。我們演出特技動作，痛得要死，我說『我覺得好像出了什麼狀況，因為好痛喔』。他會回說『當然啊，我們從1座大樓跳下來，傻子』。」（譯者：中央社陳昱婷）1060330
(中央社)
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