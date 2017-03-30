掃墓不必親自來 南京公墓推代掃直播
清明將至，中國大陸南京一處公墓推出「代客掃墓並直播」的服務，不方便親自掃墓者，可花錢請人代掃並全程觀看。
新京報報導，南京雨花台功德園利用大陸社群平台微信，提供付費用戶這項服務。用戶在輸入密碼後可觀看業者代為掃墓的過程。業者稱，會對畫面傳輸加密，確保用戶隱私不洩露。
微信直播掃墓是雨花台功德園首次推出的服務。而大陸的購物網站上，也可以買到「代客掃墓」的服務，價格大多在人民幣300元（約新台幣1350元）左右，服務越細緻價格越高。
一名北京業者說，除了常規的送花籃等專案外，店內還提供「敬煙、敬酒、代哭」等服務，價格超過500元。真正會下單的客人，是全家在國外生活，實在不方便回國掃墓的。
西部網報導，一名代客掃墓業者表示，他們的價格是398元，有2、3個人一組到指定墓園掃墓，包含清理墓地、鞠躬、上香，還有準備酒與花。
他說，也可以提供「代哭」，至於是哪種哭法，他表示得再細聊，「就是比較用心那種，我們肯定不能拿這種事開玩笑，我們也不敢。」
西部網訪問的幾位西安市民認為，這種代客掃墓的服務是時代發展的必然，但又說自己不會選擇，「因為感覺不太好」，畢竟是自己的親人才會哭喪，「這是嚴肅的問題」。1060330
(中央社)
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