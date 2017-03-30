郵局保險佣金 僅民間壽險業10％

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中華郵政股份有限公司現有2萬6000多名員工，都可推銷郵政保單，銷售成功可獲佣金，中華郵政董事長翁文祺今天在立法院交通委員會說，郵政保險佣金極少，僅民間壽險業10％。

立法院交通委員會上午審查中華郵政106年度預算案，民主進步黨籍立法委員葉宜津表示，郵局拉保險對員工是壓力，而郵局員工已領績效獎金，再領拉保險佣金，優於民間壽險業，是跟民間搶飯碗。

翁文祺說，中華郵政非商業保險公司，佣金是依保險法規定，設計保單時就已計算在內，但郵政保單佣金很微薄，不及民間壽險業10％。

翁文祺說，郵政壽險競爭對手不是民間壽險業，而是國家100％出資的台灣銀行股份有限公司，台銀櫃台人員也可賣台銀壽險。

翁文祺表示，給員工的保險佣金只是鼓勵性質，對外勤人員無業績配額，而員工領取到的保險佣金多寡，不列入績效考核。

中華郵政現有員工約2萬6000多人，106年度編列的佣金是新台幣4億元，每個人可領到的佣金額度不同。1060330

(中央社)