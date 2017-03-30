郵局保險佣金 僅民間壽險業10％
中華郵政股份有限公司現有2萬6000多名員工，都可推銷郵政保單，銷售成功可獲佣金，中華郵政董事長翁文祺今天在立法院交通委員會說，郵政保險佣金極少，僅民間壽險業10％。
立法院交通委員會上午審查中華郵政106年度預算案，民主進步黨籍立法委員葉宜津表示，郵局拉保險對員工是壓力，而郵局員工已領績效獎金，再領拉保險佣金，優於民間壽險業，是跟民間搶飯碗。
翁文祺說，中華郵政非商業保險公司，佣金是依保險法規定，設計保單時就已計算在內，但郵政保單佣金很微薄，不及民間壽險業10％。
翁文祺說，郵政壽險競爭對手不是民間壽險業，而是國家100％出資的台灣銀行股份有限公司，台銀櫃台人員也可賣台銀壽險。
翁文祺表示，給員工的保險佣金只是鼓勵性質，對外勤人員無業績配額，而員工領取到的保險佣金多寡，不列入績效考核。
中華郵政現有員工約2萬6000多人，106年度編列的佣金是新台幣4億元，每個人可領到的佣金額度不同。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。