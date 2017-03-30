譙高鐵列車長三字經 翁茂鍾道歉仍判罰錢
紡織名人翁茂鍾104年因補高鐵票譙列車長三字經而挨告，一審判罰新台幣1萬元，翁茂鍾二審開庭才向列車長鞠躬道歉。高院今天駁回上訴，仍判罰1萬元，全案定讞。
台灣高等法院今天宣判，審判長指出，翁茂鍾之所以公然侮辱列車長，是因為當時被帶到商務車廂玄關處誤解要立即補票而心生不滿，事實上，列車長在玄關處告知，可自行找空位就座，待入座後再行補票。
審判長表示，檢方上訴認為量刑過輕，不過審酌翁茂鍾在庭上已向列車長鞠躬道歉，犯後態度有改進，因此本案一審量刑應予維持，駁回上訴定讞。
一審判決指出，佳和紡織董事長兼總經理翁茂鍾被控民國104年8月14日晚間10時許，在台北車站搭高鐵往台南，並向站務人員表示他是高鐵執行長鄭光遠的朋友，要求代為尋找空位，列車長黃佳帆引導他到商務車廂玄關處，並告知可自行找空位就座，待入座後再行補票。
但翁茂鍾聞言後心生不滿，向列車長質疑他是執行長的朋友為何還要補票等語，且指責列車長服務態度不佳，並撥打電話給鄭光遠；列車長向翁茂鍾解釋不被接受，列車在行經高鐵桃園站時，翁茂鍾向列車長辱罵三字經。列車長後來提告。
一審桃園地院依公然侮辱罪判翁茂鍾罰金新台幣1萬元，經上訴，由台灣高等法院受理，開庭期間，翁茂鍾強調，自己不是貪小便宜及耍特權想免費升等商務車廂的人，當天生氣完全是因為不滿列車長的態度，三字經是口頭襌，沒有侮辱故意，這個事件經媒體報導，他遭各界批評造成名譽受損，已是最大懲罰，翁茂鍾在最後一次開庭，向列車長黃佳帆鞠躬道歉並表示希望可以原諒。1060330
(中央社)
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