李明哲遭陸調查 民進黨籲開放家屬探視

前民主進步黨黨工李明哲赴大陸後失蹤，民進黨今天呼籲，基於人道與人權，中國大陸應該立即開放家屬的人道探視和提供律師協助，大陸國安部門也應當立即釐清案件真相。

中國國台辦發言人馬曉光昨天表示李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查。

民進黨發言人楊家俍今天表示，案件發生至今，民進黨始終高度關注該案的發展，這段時間以來，在以當事人的人身安全與權益為最高處理原則下，陸委會、海基會積極和家屬聯繫，並多次和中國大陸交涉，要求中國大陸官方必須儘速說明事件原委和細節，以解家屬憂慮。

楊家俍表示，民進黨呼籲，基於人道與人權的考量，中國大陸應該立即開放家屬的人道探視和提供律師協助，以保障李明哲的法律權益和人身安全；中國大陸國安部門也應當立即釐清案件真相，給予李明哲公平、公正的對待，並盡快釋放李明哲。

楊家俍強調，李明哲案並非個案，兩岸正式交往至今，相關事件曾出不窮，國際社會也多次關注相關案件的發展。

楊家俍說，中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮，影響兩岸人員的正常往來，無助於兩岸關係的和平穩定發展，更無益於兩岸人民的福祉。1060330

(中央社)