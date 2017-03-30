陸4月起 逐步推動實名收寄快遞

中國大陸將自4月起，在全國逐步推動快遞實名收寄措施，且將資料資訊化，預定2018年底全面實施。執行時，快遞員會利用手機、掃描器等設備，讀取寄件人及收件人的身分訊息。

新華社報導，這項措施將由中國大陸國家郵政局「統一指導建設」。

報導指出，中國大陸國家郵政局市場監管司副司長林虎說，國家郵政局將統一指導建設「實名收寄訊息系統」，快遞業者須對寄件人及收件人採集實名收寄數據訊息，並同步上傳。

林虎表示，在這套系統的運作上，快遞人員可利用手機app及掃描器等設備，結合身分證識讀設備，對寄件人及收件人身分訊息進行數位化、自動化採集，並利用移動通訊網路，進行實時傳輸。

他說，雖然2月起已有一些地區預先推動快遞實名收寄制度，但其中有的是人工填寫，效率不高，存在訊息洩露之虞；有的地區雖將資料訊息化，但有規範不統一及多頭採集等問題，造成資源浪費。1060330

(中央社)