高市診所協會 兒童節前慰問癌童
兒童節將到，高雄市診所協會等12個醫師團體，今天早上到高醫慰問癌童，並有小朋友最喜歡的鋼鐵人表演，而脊髓損傷協會會員也到場摺造型汽球送給病童們，讓忍受病痛的小朋友展歡顏。
高雄市診所協會理事長張榮州說，今天下午2點將再到高雄榮總慰問病童，今年在高醫慰問100位、高榮80位小朋友，分別送他們禮物及禮券，並在徵得家長同意後，讓鋼鐵人到病房與小朋友同樂。
診所協會歷經蘇榮茂、賴聰宏等多任理事長，大力推動兒童節前慰問癌童活動，今年邁入第10年。
剛接任理事長的婦產科名醫張榮州說，今年特別擴大結合11個醫師單位共襄盛舉，一起來關懷癌童，希望藉此關懷活動，帶給孩子歡樂，勇敢接受挑戰，也鼓勵家長能給孩子更多的支持與鼓勵，希望藉此拋磚引玉，期盼更多愛心團體加入，一起來關懷弱勢。
今年參與慰問癌童的醫師團體有高市診所協會、中華民國基層醫師協會、高雄市醫師公會、高雄地區醫師夫人聯誼會、高雄市健保診所協會、高雄醫學大學校友總會、高雄醫學大學學士後醫學系校友會、高雄市高醫校友醫師協會、中山醫學大學南區校友會、高雄市中國醫藥大學校友會、國防醫學院南區校友會、高雄醫學大學醫學系校友會。
另高雄市脊髓損傷者協會也協辦，有會員贈送造型汽球給病童，小朋友高興的拿著汽球、禮物，暫時忘記病痛。
(中時)
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