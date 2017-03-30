圖利罪廢不廢？ 司法院、法務部存歧見

司改國是會議第5組今日探討現行反貪腐法制，司法院針對圖利罪存廢提出報告，認為圖利與便民有時僅在一線之間，或因屬智慧型犯罪不易認定，導致圖利罪定罪率低，而檢調常因無法以收賄罪起訴偵辦，轉以圖利罪偵辦，最後判無罪收場，卻造成公務員嚴重身心傷害，應有檢討除罪化，或進一步修正嚴謹構成要件的必要。

然而，法務部報告認為，歷經數度研修圖利罪構成要件，現行規定已非常嚴謹明確。此外，貪汙治罪條例亦定有酌減刑期的規定，已考量罪刑比例原則，檢調調查案件時，認為無法成立賄賂罪，才會考慮是否成立圖利罪，因此主張保留圖利罪，但尊重修正的意見。

司法院指出，實際上刑法及貪汙治罪條例圖利罪修正後，圖利罪的定罪率仍低，絕大部分被告都是無罪定讞，顯示圖利罪，就算構成要件已經修改了，但仍有模糊的空間及問題的存在。

統計資料顯示，2006年至2016年間，全國各地方法院的公務員圖利罪一審裁判定罪率僅33.2％，高院二審僅38.78％，最高法院僅35.9％。

司法院認為，圖利與便民有時僅僅是在一線之間，公務員是否有圖利之意思或者只是基於便民之良好美意，完全取決於行為人的內心主觀認識，圖利罪定罪率極低，可能與圖利與便民兩者界限不明有關。

正值政府組織改造之際，司法院認為，如果公務員為了提升行政效率，而給與人民行政上的方便，卻動不動「便民」就會變成「圖利」，反而會造成公務人員「多做多錯，不做不錯」的負面心態，此將不利政府組織改造與提升行政效率。

司法院報告也指出，實務上常有檢調在證據不夠充足或是誤解的情形下，因為無法以貪瀆收賄罪加以偵辦起訴，就轉以「圖利罪」來偵辦、約談起訴公務員的案件，最後為法院判決無罪確定，造成勇於任事的公務員歷經偵審程序之折磨，最後雖然以無罪確定收場，但已對公務員造成嚴重之身心傷害，實非良法。

司法院主張，當前現代社會福利國主義興起，行政事務不斷膨脹、民眾對於國家給付行政之要求十分迫切之情形下，「圖利人民」本即為社會副利國原則與給付國家之任務，為避免公務員遇事裹足不前，現行刑法及貪汙治罪條例的圖利罪，恐已與現代社會福利國及給付國原則未必相符。

法務部則回應，圖利罪在我國是從刑法制定完成以來一直存在的規定，實務上適用機會也不在少數，當然圖利罪有一個原則，基本法優於補充法，其他賄賂罪不能成立時，才會考慮是否會構成圖利罪，因此圖利罪仍應保留。至於是否參採學者建議須調整其法定刑及併科罰金之額度，如有共識，再通盤檢討。

(中時)