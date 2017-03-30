趙薇素顏0瑕疵美呆了！卻自曝這個缺陷

趙薇頂素顏，專心低頭彈吉他。（圖／取材自江蟈蟈菌微博）

大陸女星趙薇演活《還珠格格》的小燕子，從此大開星路，演而優則導的她，近年從演員走入幕後，演藝成績亮眼，趙薇不以此自滿，除了積極拓展演藝事業、經營副業有成外，她也不忘充實自己，開始學彈吉他，趙薇從大明星變身為學生，背著吉他學指法，不過趙薇卻對自己的手指有意見。

趙薇從大明星變身為學生，近期開始學彈吉他。（圖／本報系資料照片）

趙薇變身為學生，開始學彈吉他，近日一組趙薇彈吉他照曝光，頂著素顏的她專心低頭彈琴，仍擋住不趙薇的0瑕疵美肌，素顏不僅擁好氣色外，白裡透紅好膚質更是吸睛。儘管趙薇彈吉他的模樣，看起來像是新手，不過她認真模樣魅力十足。

趙薇也透露，目前剛開始學習「為了完成一個夙願，再會一門樂器，方便練習，又可唬人」，由於指法還沒到位，趙薇只希望下一堂課別讓老師太失望，並直呼：「第一次覺得自己手指那麼短」。

(中時電子報)