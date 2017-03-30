五迷演唱會後清垃圾 北市府：高公民素養
五月天昨天在大安森林公園演唱會圓滿落幕，會後歌迷自動自發帶走垃圾且秩序良好，北市工務局表示，展現台灣高公民素養，初步檢視，園區設施及植栽未損壞，但仍需仔細盤點。
五月天「20周年演唱會」昨天晚上在大安森林公園開唱，吸引上萬民眾前往，場面熱鬧，北市工務局不敢大意，加派人手巡視及維護，也做好準備清潔大批垃圾的最壞打算。
不過，五月天在演唱會結束後，主動呼籲歌迷將垃圾帶走，只見五迷自動自發把垃圾撿起帶走，並井然有序地散場。
北市工務局表示，現場歌迷展現高度公民素質，讓大安森林公園能保持原貌；演唱會前，工務局公園已在螢火蟲復育區、杜鵑花品種區做好防護，其中杜鵑花季的品種展示區已派駐人員維護，而雖然螢火蟲怕光害，但對聲音大小不受影響。
北市工務局公園處指出，初步檢視，公園內設施及植栽應未受損壞，不過，今天會再仔細盤點，了解實際狀況，若有任何損毀，一定會逐項要求相信音樂復原。1060330
(中央社)
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