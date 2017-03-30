台最大宗毒品案 2嫌遭檢求處無期徒刑

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台北地檢署指揮調查局日前破獲國內史上最大宗毒品案，查獲一級毒品古柯鹼200多公斤。北檢今依違反毒品危害防治條例等罪起訴4名嫌犯，檢方更請求法院對其中2嫌求處無期徒刑。

調查局聯合行政院海巡署、財政部關務署，去年12月1日偵破一宗國內最大宗毒品走私案，查獲二級毒品甲基安非他命51.343公斤後，又於2日查獲自巴西進口的「大型車用鉛酸電池」中，藏有一級毒品古柯鹼200塊，共重203.53公斤，市值約20億元。

檢調調查，台北某公司多次以海空運方式，將「大型車用鉛酸電池」出口到澳洲，深入調查後，發現一顆電池價格不到1萬元，運費卻高達3萬元，有違常情。

經長時間蒐證，發現這家公司報關出口的11顆電池重量竟高達200公斤，明顯有違常情，1日立刻逐一開箱查驗，查獲50公斤的安非他命，逮捕楊嫌後，也在住處扣得不法獲利245萬元、9公釐平頭彈、達姆彈20顆、賓士車1輛。

此外，檢調在2日也開箱查扣30顆電池，發現這批電池均已鉛板層層隔絕、灌鉛封蠟，讓X光機難以判讀，由高雄關出動緝毒犬後，發現犬隻立刻在旁「坐下」，拆解後，起出203.53公斤古柯鹼。

調查局指出，這批古柯鹼約可供1100萬人次使用、安非他命可供約200萬人次使用，施用者使用後容易精神錯亂，產生幻覺、妄想、易怒、憂鬱，更有自殘行為。

北檢指出，古柯鹼在台灣實屬罕見，也從未發現大量及完整磚狀的古柯鹼，是國內史上最大查獲量；倘若嫌犯將這些毒品成功轉運至澳洲，初估將可獲得澳洲市價約120億元以上暴利。

北檢認為，葉姓、廖姓、楊姓與王姓嫌犯，不顧讓上千萬人次遭受到毒品的危害、戕害其身心，並且可能使台灣再遭國際列名為毒品出口或轉運國，敗壞台灣國際聲譽，惡性重大、影響深遠，因此請求法院對葉姓及王姓嫌犯，求處無期徒刑。

此外，審酌楊姓與廖姓被告犯後坦承部分犯行，犯後態度尚稱良好，請求法院對他們分別量處有期徒刑13年及8年。1060330

(中央社)