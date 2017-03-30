英脫歐後 你還必須知道「大廢除法案」

英國和歐盟將各走各路，從此分道揚鑣。(圖/Shutterstock)

英國民眾戴著首相梅伊的大頭人偶，站在倫敦國會大廈附近，表達對脫歐的疑慮。（圖/美聯社）

梅伊昨日已經正式簽署脫歐法令，意味著長達2年的英脫歐之路正式啟動，英國預計在2019年3月離開歐盟，根據即將公布的「大廢除法案」（Great Repeal Bill），大約有1千條法律條文不需經過議會審查，將單方面讓歐盟法轉換成英國法。過去45年，歐盟法律一直凌駕於英國法律之上，脫歐後，英國第一步就是重新奪回法律自主權。

過去英國仍是歐盟成員時，依據當時創立的《1972年歐洲共同體法案》（1972 European Communities Act），條文明令，當英國法律與歐盟法互相矛盾時，英國將以歐盟法為依歸，而梅伊提出的「大廢除法案」就是將過去依循的《1972年歐洲共同體法案》終止，讓歐盟法不再凌駕英國法之上，同時歐洲法院的判決也不再適用英國國內，當然這個法案會在英國正式脫離歐盟之後，才會正式生效。屆時，英國將重新奪回失去45年的法律自主權，也就是說，大約有1千條歐盟法，在不需要議會審查的情況下，會直接轉成英國法。

據英國《獨立報》(The Independent)報導，脫歐大臣戴維斯(David Davis )日前公布的《大廢除法案》白皮書，可以被視為英國議會在脫歐過程中，最重要的法律依據。脫歐部門表示，英國將「修正」大約800-1000條法律條文，這些法律在國家的「結構轉變」之後，就會生效。這個法案的目的就是，確保英國在脫離歐盟之後，英國法律能夠獨立順暢的繼續運作。

戴維斯表示，公投脫歐的核心決定就是重新奪回英國自主權，「一個主權獨立的強大國家，首先必須能夠控制它自己的法律，」因此，現在這個重新掌控的過程即將開始。這同時也是英國脫離布魯塞爾歐盟總部控制的重要一步，它對英國的商務人士、工人和消費者而言，都相當務實且必要。

(中時電子報)