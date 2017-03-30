新南向簽證便利 泰遊客成長近3成

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外交部亞東太平洋司司長陳文儀上午表示，政府推動「新南向政策」各項簽證便利措施，已獲具體成效，以泰國為例，2月份泰國人來台觀光人次較1月成長28.38%。

陳文儀指出，東南亞來台旅客人數大幅成長，以泰國為例，2月泰人來台觀光達2萬1767人次，較1月的1萬6955人成長28.38％，另與去年同期1萬1137人次相較，增長95.45％。

(旺報)