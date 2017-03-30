臉書硬逼和小三當朋友 小禎氣罵「白目」
小禎和李進良結婚9年風波不斷，現分居4年多未離婚，兩人常為女兒Emma碰面，被外界解讀復合有望，但他們之間始終卡個田欣，現連臉書都三不五時跳出來提醒她，讓她大罵「好了沒？白目」。
李進良和小禎交往到結婚後，花邊新聞始終未間斷，直到他和田欣出雙入對、藕斷絲連，才讓小禎覺悟，現協議分居中，去年兩人被拍到一起出國，田欣更出入男方的醫美診所，儼然老闆娘模樣，似有扶正小三意味，不過又會因為女兒Emma和小禎碰面，三人關係剪不斷理還亂。
而現在臉書也來湊熱鬧，多次出現加田欣好友建議，讓小禎怒譙：「好了沒？臉書白目也要有個程度！都第4次了！為什麼要硬拉我跟小三做朋友，我～不～想～」，網友見狀勸她別為不值得的人生氣，還建議她可以按移除或封鎖。
(中時電子報)
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