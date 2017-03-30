勞動節連假高鐵加開52班 4月1日開搶
為配合勞動節3天連續假期，台灣高鐵將於4月28日（五）至5月2日（二）期間加開52班次列車，總計5天提供765班次列車的旅運服務，4月1日（六）凌晨開放購票。
高鐵表示，因應勞動節假期旅運需求，將於各車次規劃3至5節自由座車廂，持有一卡通、悠遊卡聯名卡等電子票證的乘客可以憑卡直接進站搭乘自由座。
勞動節連假期間，高鐵共增開52班，包含南下20班、以及北上32班，購票時間自4月1日（六）凌晨零時起。旅客可透過高鐵合作便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節假期所需的車票。
同時，考量輸運期間因人潮眾多，建議自台北站搭車的旅客，可提早到站候車，年長或有需要乘車協助的旅客，亦可提前致電高鐵客服中心申請「乘車導引服務」，高鐵公司將派專人協助服務；此外，往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，則建議就近多加利用高鐵南港站上下車，節省寶貴時間。
勞動節假期期間，高鐵共398班次列車適用「早鳥優惠」，約佔疏運期間總班次的52%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。
此外，疏運期間部分車次適用「大學生優惠」、「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；另「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。
(工商)
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