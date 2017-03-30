葉子楣拍三級片走紅 昔知名豔星現長這樣.....

葉子楣今年50歲，與昔日年輕模樣相差甚遠 。(圖/本報系資料照、每日頭條)

昔日香港艷星葉子楣，因主演三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》一炮而紅，還被封為「香江第一代波神」，可說是豔星界的第一把交椅，不過今年50歲的她，容貌蒼老到走在路上沒人認出，讓人大嘆歲月果然無情。

葉子楣姣好身材讓她獲得「波神」美名。

根據香港《每日頭條》報導，葉子楣美艷外表加上36F的姣好身材，不僅是男人幻想對象，也讓女人投以羨慕的眼光，不過淡出影壇23年的她，日前被媒體拍到身穿T恤搭配牛仔褲，頭髮凌亂走在大街上，雖然身材稍有維持住，不過和昔日豔星模樣相比，不僅蒼老許多，甚至已毫無明星架式可言，更被網友酸言「像個大媽，路人根本不會多看她一眼」。

(中時電子報)