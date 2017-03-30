一銀盜領案 國際檢協會邀北檢分享經驗

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喧騰一時的第一銀行盜領案，台灣因在短時間內逮捕3嫌，並追回九成贓款，令國際矚目，為此，國際檢察官協會下月將邀請北檢檢察官張安箴赴韓國釜山，針對一銀案進行專題報告，把辦案經驗與各國檢察官分享。

檢察官協會表示，去年7月發生的一銀盜領案，震驚社會，在台北地檢署指揮警調通力追查下，在短短2個月時間漂亮破案，緝獲嫌犯並有效追訴，且追回93%之贓款，更是國際間類此案件破案之首例，引起國際矚目，紛紛來函邀請指教偵辦方法。

為此，今年4月將於韓國釜山舉辦的國際檢察官協會第十屆亞太地區會議，特別邀請檢察官協會指派北檢檢察官張安箴專題報告一銀案偵辦過程，將辦案經驗分享予全球檢察官。

另國際檢察官協會日前還 在「全球檢察官防制電子犯罪網絡」（The Global Prosecutors E-Crime Network (GPEN)）通訊月刊（Newsletter Issue 42 -March 2017），刊登北檢去年9月成功起訴第一銀行遭跨國駭客集團盜領新台幣八千餘萬案。此文證明台灣檢察官辦案實力已深受國際重視。

(中時)