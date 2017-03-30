1.3兆非洲市場 陸擬建「8橫8縱」萬里光纖網

華為在東南非的納米比亞展示通信設備車輛。（圖/新華社）

耕耘非洲大陸多年的中國，近日再次喊出更大的計畫，擬在整個大陸上建立「8橫8縱」的光纖網路，將整個非洲覆蓋在高速網路服務之下，搶入這塊數百、甚至數千億美元產值的非洲藍海市場。長時間被外界忽略的非洲大陸，去年度在南非以外的地區，通訊設備和服務消費已達到428億美元（約1.3兆台幣），華為、中興等陸企更藉此站穩腳步，讓「黑暗大陸」成為中國下一個「勢力範圍」。

據大陸澎湃新聞報導，大陸的中國通信服務有限公司（簡稱中通服）在官方大力支持下，擬在非洲建立「8橫8縱」、總長度數萬公里的光纖網路。目前大陸已和坦尚尼亞、肯亞、烏干達、盧安達、布隆迪在內的東非五國簽署了備忘錄，已開始投入部份地區的通訊項目，包含剛果與衣索比亞的國家光纖工程和坦尚尼亞的通訊技術項目等，協助非洲國家通過網路化帶動新一波工業化。去年度除南非以外的非洲大陸地區，相關的通訊設備和服務消費額已高達428億美元（約1.3兆台幣），讓推廣「一帶一路」的大陸官方非常重視這塊藍海市場。

大陸的長城工業集團與中非剛果簽署衛星通信的發展合約。（圖/中新社）

由於多數非洲國家仍處於工業發展早期階段，從冷戰時期起，大陸對拉攏這群「黑朋友」投入了大量心血與精力，從教育、經濟、交通、產業等幾乎是全方面的協助。近年來，隨著大陸自身的工商業與國力崛起，逐漸成為非洲大陸上最重要的「大國」之一。透過複製自身發展的經驗模式，以及更有「競爭力」的價格，讓這塊長期被忽略的新藍海市場，成為大陸「一帶一路」戰略中，不可或缺的一塊拼圖。

目前非洲國家最大的困難點在於，由於基礎建設落後，讓各國用戶難以聯通，造成網路資源發展受限，一旦全境網路骨架完工後，龐大的人口成長率與新興網路服務的投入，勢必能讓網路經濟再創一波高峰，這個能放出龐大發展潛力的地區，2020年將能吸引全球超過4千億美元（約12.1兆台幣）的通訊網路投資，成為下一個新的經濟發展熱區。

(中時電子報)