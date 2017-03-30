演而優則導 南韓演員車太鉉執導新劇

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南韓KBS新劇「最佳一家人」劇組今天表示，由演員車太鉉執導的此一新劇，李世英確定擔綱女主角。

車太鉉曾與全智賢合演電影「我的野蠻女友」一片而爆紅，雙雙躍居為韓流明星。目前還在KBS綜藝節目「一夜兩天」中擔任主持人之一的他，戲齡超過20年，是一位有口皆碑的好藝人。

南韓「亞洲經濟」報導，車太鉉在2015年播出的韓劇「製作人」中飾演綜藝節目導播「羅俊模」一角，此次他把自己的藝名定為羅俊模。

新劇「最佳一家人」是一部講述20多歲年輕人故事的青春劇，由車太鉉和導演劉浩鎮共同執導。

據報導，在不久前接受採訪時，車太鉉表示，李世英明朗直率的形象和劇中女主角非常吻合。

報導指出，該劇男主角由演員尹施允擔任，預定5月開播。1060330

(中央社)