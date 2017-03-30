聲援占中三子 港網友發起願當證人行動
香港當局準備起訴多名「占中」運動核心人物。對此，有香港網友發起聲援活動，在臉書上傳手持「我願意當證人，煽惑我的是人大831決定、梁振英施政及香港警察施放催淚彈」等標語的照片。
「占中」9名核心成員包括被稱為「占中三子」的發起人－香港中文大學社會學系副教授陳健民、香港大學法律系副教授戴耀廷和牧師朱耀明，以及立法會議員邵家臻和陳淑莊等人。上述人士在這次香港行政長官（特首）選舉隔天（27日）收到港警通知將遭起訴。
陳健民當天表示，他們被起訴的罪名有3項，包括串謀公眾妨擾罪、煽惑公眾妨擾，以及煽惑他人煽惑公眾妨擾（叫第三者煽動他人參與）。
對此，許多香港網友在社群網站臉書（facebook）上發起聲援活動，上傳手持「我願意當證人，煽惑我的是人大831決定、（香港特首）梁振英施政及香港警察施放催淚彈」等字樣的標語。
聲援活動發起人在臉書社團中寫道：「希望大家一起走出來告訴政府，我們都被煽惑走出來的原因可以是因為831決定；因為689（梁振英2012年當選票數，代指梁振英）施政；因為催淚彈；因為警方暴力對待孩子…」
此外，綜合香港明報等港媒報導，9名遭起訴的占中核心成員今天上午出庭，部分泛民派人士在法庭外發起聲援行動，反占中運動人士同樣也在庭外示威抗議，雙方一度發生爭執。
中國大陸全國人民代表大會常務委員會2014年8月31日通過「關於香港特別行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定」（即「831決定」），
當中指出，提名委員會的人數、構成和委員產生辦法須按照第4任行政長官選舉委員會的人數、構成和委員產生辦法而規定。
「占中」運動隨後於2014年9月28日爆發，要求行政長官和立法會議員普選，期間有數以十萬計人參與。他們占據多個重要交通要道，使交通癱瘓，並不時與警方爆發衝突，直到當年12月中結束。1060330
(中央社)
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