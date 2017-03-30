朴槿惠出庭 南韓法院將裁定是否逮捕

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南韓法院今天將就是否逮捕遭罷黜的前總統朴槿惠作出裁定。她為這宗讓自己下台的貪腐、濫權醜聞出庭。

法新社報導，抵首爾中央地方法院（Seoul Central District Court）時，朴槿惠看起來表情凝重、面色蒼白，對記者提問和此起彼落的鎂光燈全不理會，逕自步行上樓出庭。今天開庭料將持續數小時。

朴槿惠2012年以南韓民選總統歷來最高得票率成為首位女總統，現在卻顏面盡失。若她遭正式拘留並移送羈押，那將是整起事件關鍵一步。

憲法法院本月稍早裁定確認朴槿惠解職，不再享有刑事豁免權。將她起訴是走上街頭示威抗議的數百萬民眾主要訴求。

朴槿惠在這起醜聞中遭控包括貪汙、洩露政府資訊、濫權等多項違法，但她悉數否認。

檢方已就對朴槿惠的指控，向首爾中央地方法院提交多達約12萬頁的文件。檢方指出，若她未遭逮捕，將「違反公平原則」。

65歲的朴槿惠驅車離開位在首爾南區的住家時，支持者在狹窄巷道裡列隊揮舞旗幟並高聲喊叫相挺。

4輛車的車隊戒護朴槿惠前往法院，電視台全程進行即時轉播。有部分支持者試圖突破警方封鎖線攔車。（譯者：中央社何宏儒）1060330

(中央社)