機場拉客黃牛 航警與執行署強力掃蕩

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桃園機場拉客黃牛猖獗，打擊黃牛動起來，內政部警政署航空警察局及法務部行政執行署桃園分署昨晚在桃機針對欠款黃牛，查緝到案4人，查扣一部車輛及現金新台幣1萬1500元。

航警局今天說，不遺餘力取締機場拉客黃牛，為加強打擊力道，讓拉客黃牛知所警惕，航警與行政執行署及桃園國際機場股份有限公司等昨天晚間共同聯合稽查取締。

航警說，行動主要是查扣惡意積欠罰款的黃牛車輛及現金，共計查緝到案4人，查扣車輛1部及現金1萬1500元；對違規攬客行為，航警局將持續強力執行。

執行署桃園分署執行人員會同航警強力出擊，掃蕩「機場黃牛」非法攬客破壞國境大門秩序行為。

除查扣文姓黃牛載客車輛，並當場查扣鄭姓、李姓及翁姓黃牛攬客所得現金1萬1500元。桃園分署鎖定惡意不繳罰鍰特定列管「機場黃牛」強力執行，遏止違法行為。1060330

(中央社)