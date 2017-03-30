煤炭去產能 傳中國神華與大唐發電合併
中國大陸推進煤炭去產能之際，傳出官方要求中國神華與大唐發電討論合併。已是全球最大煤炭企業之一的神華集團向陸媒表示，尚未收到消息，若有便會發出公告。
中國經濟網今天報導，日前傳出中國大陸國務院國有資產監督管理委員會要求中國神華與大唐發電討論合併的可能性。討論尚在早期階段，兩家公司最終是否合併仍未確定。
中國神華與大唐發電分屬神華集團與中國大唐集團的上市公司。報導指出，這兩家公司為所屬中央企業旗下主力資產，而央企主要資產在上市公司層面合併，過去沒有案例。
中國大陸證券日報報導指出，隨著煤炭去產能不斷深入，中國大陸有關部門多次強調推動煤炭業兼併重組，煤炭央企重組有望加速。
中國神華18日發布年報顯示，2016年淨利人民幣227億元，卻向股東分紅590億元（新台幣約2650億元），成為市場關注焦點。
證券日報報導說，這次豪氣分紅使市場對煤炭業兼併重組的預期升溫。
此外，韓建國1月初辭去中國神華總裁，由凌文接任；3月28日，原任神華集團董事長的張玉卓調任中共天津市委常委、濱海新區區委書記。頻繁的人事調整使上述預期進一步升溫。1060330
(中央社)
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