清明掃墓 台南4/4路邊停車不收費

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清明掃墓，台南市政府今天宣佈，台南4月4日路邊停車不收費，但若出現違停，仍會執行拖吊。

台南市停車管理處長黃俊傑說，台南4月4日路邊停車路不收費，但委託民營的公園南路停車場、西門育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、大宏社區公園停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場等9處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採24小時收費營運。

另外，台南永康區正南五街的智慧路邊停車計費，雖採無人化收費管理，但因考量民眾返鄉停車，也配合路邊停車不收費；榮譽街停車場啟用前2週免費停車，歡迎利用。

清明節當天的停車收費服務，民眾可持繳款期限內停車單向統一（7-11）、全家、萊爾富、OK、美廉社等超商門市繳費。若停車單遺失想查詢補單，也可到7 -11「ibon便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」查詢補單後繳費。

台南市交通局長林炎成說，台南清明節路邊停車雖不收費，因警方仍續受理民眾檢舉違停案件，拖吊車會配合警方執行拖吊移置作業。1060330

(中央社)