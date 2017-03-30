戀石油富商1年 楊謹華甜喊：前所未有的安全感
女星楊謹華在拍完《一把青》後未再接電視作品，轉而嘗試舞台劇，另外就是好好談戀愛，她與石油富商男友Ben交往近1年，感情相當穩定，婚訊頻傳，但都被她否認，如今的楊謹華，正處於感情的最佳狀態，表示雖沒閃婚的打算，但現在感到「前所未有的安全感」，相當幸福甜蜜。
楊謹華去年忙完舞台劇，即給自己放個假，陪男友飛到美國，回到他當初求學與生活的德州，接著轉到佛羅里達州，一待就是半個月，她也常張貼在美國的旅遊照，雖然Ben沒入鏡，但楊謹華在照片裡笑得好甜，想必美照都是「男友視角」，小倆口愛的甜蜜。
據《蘋果日報》報導，楊謹華坦言並不是沒往結婚的方向想過，但39歲的她不急著結婚，現在兩人一抓到空檔就相處，「學習在工作和感情間抓平衡點」，也還想衝刺事業，她也感謝Ben對她工作的體諒和支持，透露5月兩人交往就要滿1年，甜喊男友給她「前所未有的安全感」，整個人沉浸在幸福當中。
(中時電子報)
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