遭殺的9成是已懷孕母鯨！挪威捕鯨季將至 全球連署抵制
捕鯨活動向來充滿爭議，當血淋淋的獵捕過程呈現在世人面前時，畫面總是讓人不忍，挪威、日本、冰島都是捕鯨活動活躍的國家，而根據環團去年的一項調查顯示，自1993年起，挪威捕鯨數量，遠超過冰島和日本合計！尤其挪威的年度捕鯨季將於4月開始，環團也特別發起全球連署，希望能施壓挪威政府，停止這項殘忍活動。
挪威是全球最大的捕鯨國，獵捕數量遠超過冰島和日本，卻一直沒有受到該有的關注，而今年挪威政府更將捕鯨上限，從往年的800頭調高到999頭，此舉更是引發環團強烈不滿。
儘管挪威政府表示，獵捕的是非瀕危品種的小鬚鯨，但挪威國家廣播電台(NRK)三月初播出的一部紀錄片顯示，挪威每年捕殺的小鬚鯨，有9成是雌性，而且幾乎全部都懷有身孕。
懷孕的母鯨魚每到夏天，都會往北游到巴倫支海覓食，但這卻是一趟死亡之旅。所以懷孕母鯨被拖上捕獵船開膛剖肚的畫面不斷上演，更遑論連肚中鯨魚寶寶也在劫難逃成為戰利品。
而鯨魚慘遭抄家滅族，原因離不開背後人類的利慾薰心，據統計，挪威在1993年恢復捕鯨活動後，共往日本出口了40萬磅的鯨魚油脂製品，例如營養品、藥物和化妝品。綠色和平海洋保護計劃發言人也呼籲挪威停止捕鯨，指控挪威雖然不承認，但捕鯨已違反國際法，最重要的是並無必要原因殺鯨，要求立刻停止。
沒有買賣，就沒有傷害！
(中時電子報)
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