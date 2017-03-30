外交部提醒！ 國人赴菲請留意女性搭訕者
外交部亞東太平洋司司長陳文儀上午表示，近半年發生多起國人在菲律賓大馬尼拉地區發生遭迷昏後洗劫財物的案件，犯嫌多為3至4名外表和善的菲國女子，在商場搭訕並招待摻有藥物的飲品。
陳文儀指出，類似案件多為嫌犯3至4名外表和善的菲籍女子，在購物中心或觀光景點搭訕單獨旅遊的國人，等到受害者降低戒心後，即招待受害者摻有藥物的飲品或糖果，並有車輛接應，趁受害者意識不清之際，洗劫財物後即將受害者棄置路旁。
外交部強調，由於近來類似案件增加，我駐處已向菲國警方通報相關案例，並要求菲國加強查緝。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。