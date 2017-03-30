外交部提醒！ 國人赴菲請留意女性搭訕者

圖為菲律賓著名景點的馬尼拉灣。(圖/中時報落格)

外交部亞東太平洋司司長陳文儀上午表示，近半年發生多起國人在菲律賓大馬尼拉地區發生遭迷昏後洗劫財物的案件，犯嫌多為3至4名外表和善的菲國女子，在商場搭訕並招待摻有藥物的飲品。

陳文儀指出，類似案件多為嫌犯3至4名外表和善的菲籍女子，在購物中心或觀光景點搭訕單獨旅遊的國人，等到受害者降低戒心後，即招待受害者摻有藥物的飲品或糖果，並有車輛接應，趁受害者意識不清之際，洗劫財物後即將受害者棄置路旁。

外交部強調，由於近來類似案件增加，我駐處已向菲國警方通報相關案例，並要求菲國加強查緝。

(旺報)