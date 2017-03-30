到處說我偷她錢！少年持西瓜刀砍15歲少女

警方查扣少年行兇的西瓜刀。（陳心瑜翻攝）

新北市17歲李姓少疑因不滿友人15歲李姓少女懷疑他偷錢，30日早上8時50分許持西瓜刀劃傷正在熟睡的吳姓少女雙腿，少女尖叫驚醒，驚動屋內其他友人，友人趕緊替滿身是血的少女叫救護車。警方現在將李姓少年帶回訊問，將依傷害罪將少年移送法辦。

警方調查，少女右小腿、左邊膝蓋有15公分刀傷，送醫治療後幸無生命危險。

少年向警方表示「不爽她到處說我偷她錢」，趁著李姓少女留宿共同友人在新莊區新泰路住處時，持西瓜刀洩憤。全案朝傷害罪偵辦。

(中時)