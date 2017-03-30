擴大打貪！ 法務部建議：增訂影響力交易罪

民代以預算要脅公務員開後門、給方便時有所聞，法務部今日在司改國是會議第5組會議上，提出增訂「影響力交易條款」，用以突破現行法院採認的「法定職權說」，彌補立法漏洞，希望杜絕公務員藉由職權上一切機會或特殊身分為手段而圖謀不正當利益。

法務部表示，實務上常有上級長官利用其掌管人事權限，甚至民意代表以預算案或法案過關要脅，利用其權限驅使公務員為一定職務、違背職務或不為一定職務的行為，檢察官或以圖利罪起訴，或以違背職務收賄罪起訴，但法院採「法定職權說」，最後判決無罪。

報告指出，依據「聯合國反貪腐公約實施立法指南」規定，「影響力交易條款」指的是公務員收受不正利益後，使用其實質影響力或被認為的影響力，為第三人從國家行政部門或公共機構獲得不正當利益。

法務部建議，公務員受請託並收受賄賂，而利用其行政一體上下隸屬關係對於服從其指揮、監督的公務員所掌理之事務而取得對價，或者與承辦公務員無上下隸屬關係，但藉由其職權上一切機會或由職務衍生機會，或利用其特殊身分為手段，致使承辦該事務之公務員，於執行職務時心裡受拘束而影響，應都納入處罰範圍。

報告指出，影響力交易犯罪現階段應如何修法納入貪汙治罪條例中規範，牽涉面廣，須顧及前後法條文邏輯之一貫性，似非單一條文增修而可達成目的，較適宜之方式應待通盤檢討貪汙治罪條例後再為研商。

法務部認為，現階段可思考有無在貪汙治罪條公務員非主管監督事務圖利罪之後，增列第6款之影響力交易類型，條文用語初步可參酌：「對於該管公務機關或公務員具有實際影響力或被認為有影響力之公務員，意圖運用其影響力使他人獲得行政決定之利益而期約、收受不正利益，並因而實行影響力之行為者，處…有期徒刑…。」

(中時)