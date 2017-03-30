媽咪網紅培訓 教妳3個月變現7位數

變現力不是問題！網路發達時代，人人都可以是網紅，而要當網紅很容易，要成為有影響力的網紅卻很難。為此，全台最大母嬰親子網站『媽咪拜』攜手台灣最大自媒體『台灣超人氣』共同創立超級媽咪網紅培訓學院，一開始就鎖定最有消費力族群的母嬰市場，媽咪拜累計七年親子市場營運經驗，有的就是廠商、廣告主以及精準的TA，這些TA都是掌握家庭支出媽媽。

媽咪網紅學院掌握強大變現力與清楚的營運目標，從素人招募、培訓、定位、經營都鎖定一致的方向，有效整合資源，正式營運才三個月總粉絲數衝破二十一萬，影片產量達500多部，總觀看數超過850萬(媒體分享，總觀看數超過千萬)，其中已有不少大廠開始主動接洽，很多人不解這群超級媽咪，為何廠商很買單?

媽咪拜過去經營社群七年，發現媽媽們從懷孕後，永遠把重心放在家庭和孩子身上，對自己極度不重視、不管是中斷原有的職場規畫或調整人生步伐，只期待家庭能有最好的照顧，然而這五年、十年另一半可能在事業上有所成績、孩子隨著年齡增長，也逐漸茁壯；而媽咪當時的付出、犧牲最後卻未必會有美好的結果。

媽咪網紅學院強調，在一路也見證很多很多故事後，學院開始思考，要如何幫助這些越走越孤單、越憂鬱的母親，鼓勵她們勇敢追求自己的夢想，不等於跟不負責任畫上等號。因此去年底決定從協助的角色出發，成立學院提供有系統化的教育訓練，強化媽咪的專長，讓媽咪有一個更好的舞台，媽咪也能和另一半及孩子一起成長、快樂、幸福！

除了夢想 還要有決心。

媽咪網紅學院指出，第一屆招募期間，聽到媽媽面臨很多無奈、妥協的感人故事，更加強了學院堅持的理念，並站在輔導的角色協助媽咪找到自己，並且安排相關課程讓媽咪學會營運能力，能夠通過考驗的媽媽們都是有著強大的決心與執行力，能和學院一起成長，航向美好的未來。

超級媽咪總教頭EE媽，從單親生活走過來，育有一子；她的正面積極與教養方式，讓許多媽咪認同，粉絲團成立才三個月，累計到現在已超過千萬次觀看，她有著堅強無比的毅力，影片產量即將破百支，平均一天一支影片；分享自身低潮到樂觀面對、孩子教養等面向，很多影片紛紛受到即新聞等媒體要求授權分享，皆引起廣大迴響。

另一位年紀輕輕已經育有五寶的Moin媽，為了三代同堂的十口營養也特別請營養師到家中授課，妥協了現實環境轉換自己的身分成為全職媽咪，成為孩子的媽、老公的妻子、公婆的媳婦，近期也被超視的新節目『媽媽好神』納入成為好神媽媽班底，兼顧了自己的夢想與家庭；學院期望媽咪們對自己的夢想也能有堅毅無比的力量來支持。

媽咪網紅學院成立三個月，網紅媽咪從自身經驗與知識分享，快速累積認同的粉絲追隨與主動分享，彼此交流心得、互相支持，不少母嬰大廠看中的就是互動性高，也積極主動接觸學院，學院會經過嚴格的試用把關，商品要經得起考驗，才會考慮推薦給適合的媽咪。

網紅媽咪們對於自己孩子要用的商品都相當挑剔，更重要是自己長期使用過的，標榜這是對粉絲信任的一個最基本回饋。如今，第二屆訓練班也即將開始海選，該班歡迎有興趣、有決心的媽咪加入。報名網址: http://bit.ly/2g3ZmhM

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